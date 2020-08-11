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Факти / Україна

Удвічі більше нових випадків Covid-19: у Києві різко погіршилася епідситуація

11 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 9 687 осіб.

У столиці різко погіршилася епідситуація – за добу вірус виявили у 124 киян.

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Коронавірус у Києві 10 серпня

Статистика коронавірусу у Києві 10 серпня свідчить про поліпшення епідситуації. Порівняно з вихідними у понеділок у столиці зафіксували удвічі менший добовий приріст хворих – лише 66 осіб.

Водночас загалом у місті підтвердили 9 564 випадки інфікування коронавірусом.

Одужало за час пандемії 3 214 киянина.

Фото: Dreamstime

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