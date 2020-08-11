11 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 9 687 осіб.

У столиці різко погіршилася епідситуація – за добу вірус виявили у 124 киян.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Коронавірус у Києві 10 серпня

Статистика коронавірусу у Києві 10 серпня свідчить про поліпшення епідситуації. Порівняно з вихідними у понеділок у столиці зафіксували удвічі менший добовий приріст хворих – лише 66 осіб.

Водночас загалом у місті підтвердили 9 564 випадки інфікування коронавірусом.

Одужало за час пандемії 3 214 киянина.