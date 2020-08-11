Опівночі 11 серпня Запорізька АЕС відключила енергоблок №2 від енергосистеми.

Підприємство вивело його в середній планово-попереджувальний ремонт.

– У роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС – №1, №3 та №6. Сумарна потужність генераторів становить 2 530 МВт, – йдеться у повідомленні прес-служби НАЕК Енергоатом.

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Водночас на енергоблоці №4 проводиться плановий капітальний ремонт, а на енергоблоці №5 – плановий середній ремонт.

Відключення Рівненської АЕС

У травні 2020 року стало відомо про відключення від електромережі енергоблоку №3 Рівненської АЕС, його перевели до резерву до 4 серпня 2020 року.

В Енергоатомі пояснили такий крок новим прогнозним енергобалансом виробництва і споживання енергії.

Водночас раніше стало відомо про скандальне рішення Міненерго щодо зниження потужностей державних АЕС на користь збільшення обсягів закупівель енергії на ТЕС, які належать одному олігарху.

Джерело: Енергоатом