Станом на ранок 12 серпня на коронавірус у Києві за минулу добу захворіли ще 182 людини. Загальна кількість інфікованих становить 9 869.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 147 хворих, за минулу добу жодного летального випадку. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали пацієнти 3 278 пацієнтів, за добу – 31.

Станом на 12 серпня кількість активних хворих у столиці становить 6 444.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Статистика коронавірусу в Києві 11 серпня свідчила про різке погіршення епідситуації. За добу на Covid-19 захворіли 123 людини, загалом захворювання виявили у 9 687 людей. Одужали за добу 33 хворих.

Напередодні, 10 серпня, у столиці зафіксували удвічі менший добовий приріст хворих – лише 66 осіб.