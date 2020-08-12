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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 12 серпня на коронавірус в Україні захворіли 1 433 людини, загальна кількіст інфікованих становить 84 548.

Від початку епідемії померли 1 970 хворих, одужали від Covid-19 45 686 пацієнтів.

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11:32 - 12 серпня

У ЗСУ за добу зареєстрували 34 нових випадки коронавірусу, загалом хворіють 322 людини. Всього за час пандемії одужали 712 хворих, летальних випадків – шість.

Всього на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 743 людини.

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10:42 - 12 серпня

Рівень завантаженості ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом, становить 24%, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Найбільша завантаженість у Львівській області (понад 53%), Києві (48%), Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях (на рівні 46%).

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10:32 - 12 серпня

Міністерство охорони здоров’я планує налагодити виробництво вакцин на території України.

Про такі наміри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

– Україна потребує власного виробництва вакцин. Це одне із завдань для мене від президента щодо безпеки нашої країни.

Також Максим Степанов додав, що минулого тижня він провів зустріч з великими українськими фармвиробниками Фармак, Лекхім і Біолік.

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10:09 - 12 серпня

Міністерство охорони здоров’я запропонувало Кабінету міністрів змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми вирішили об’єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Крім того ми більш чітко визначили показник завантаженості ліжок.

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09:19 - 12 серпня

У Львівській області вже 11 308 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З них 310 — летальні, 3 040 хворих одужали.

За минулу добу захворіли 166 людей, серед них – 53 мешканці Львова.

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09:10 - 12 серпня
Кількість хворих на Covid-19 в Києві знову зросла

Станом на ранок 12 серпня на коронавірус у Києві за минулу добу захворіли ще 182 людини. Загальна кількість інфікованих становить 9 869.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли  147 хворих, за минулу добу жодного летального випадку. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали  пацієнти 3 278 пацієнтів, за добу – 31.

Станом на 12 серпня кількість активних хворих у столиці становить 6 444.

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09:08 - 12 серпня

В Одеській обласній філармонії зафіксували спалах коронавірусу – захворіли шестеро співробітників. В інфікованих було близько ста контактів.

Захворіли, зокрема, директор, його заступники та головний диригент.

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09:04 - 12 серпня
В Україні ще 1 433 людини інфікувалися коронавірусом за добу

Станом на 12 серпня в Україні зафіксували 84 548 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 433 осіб.

Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу, за минулу добу ще 19 осіб померли від ускладнень Covid-19.

За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 хворих, за добу – 752.

Коронавірус в регіонах: 

  • Вінницька область — 3043 (+41)
  • Волинська область — 4423 (+48)
  • Дніпропетровська область — 1602 (+31)
  • Донецька область — 1011 (+29)
  • Житомирська область — 2215 (+37)
  • Закарпатська область — 5946 (+71)
  • Запорізька область — 971 (+12)
  • Івано-Франківська область — 6039 (+128)
  • Кіровоградська область — 728 (+3)
  • м. Київ — 9869 (+192)
  • Київська область — 4307 (+68)
  • Львівська область — 11308 (+166)
  • Луганська область — 160 (+3)
  • Миколаївська область — 744 (+15)
  • Одеська область — 4458 (+94)
  • Полтавська область — 514 (+11)
  • Рівненська область — 7114 (+96)
  • Сумська область — 716 (+14)
  • Тернопільська область — 3413 (+38)
  • Харківська область — 5169 (+139)
  • Херсонська область — 276 (+5)
  • Хмельницька область — 1413 (+37)
  • Чернівецька область — 6980 (+113)
  • Черкаська область — 1049 (+10)
  • Чернігівська область — 1080 (+42)

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08:45 - 12 серпня

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусу на Буковині стрімко наближається до 7 тисяч. За 11 серпня виявлено 113 нових хворих.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

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22:07 - 11 серпня

У Харківському національному академічному театрі опери та балету стався спалах Covid-19.

У шести артистів виявили коронавірус. Працівників відправили на самоізоляцію.

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