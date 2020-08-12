У Львівській області лікарі неодноразово фіксували випадки безсимптомної двосторонньої пневмонії, яку спричинив коронавірус.
Крім того, такі випадки лікарі фіксують щодня.
Головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко заявила, що вірус мутує, а організм не завжди може про це сигналізувати.
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– З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію, – розповіла Наталія Тімко.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 12 серпня зафіксували 84 548 випадків. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 433 осіб.
За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу.
752 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.