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Факти / Україна

Кількість хворих зростає щодня: на Львівщині фіксують нову безсимптомну пневмонію

У Львівській області лікарі неодноразово фіксували випадки безсимптомної двосторонньої пневмонії, яку спричинив коронавірус.

Крім того, такі випадки лікарі фіксують щодня.

Головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко заявила, що вірус мутує, а організм не завжди може про це сигналізувати.

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– З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію, – розповіла Наталія Тімко.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 12 серпня зафіксували 84 548 випадків. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 433 осіб.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу.

752 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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