12 серпня курс долара в Україні встановили на рівні 27,59 грн за $, чим укріпили гривню на 1 копійку.

Водночас Нацбанк послабив офіційний курс гривні до € і тепер їх можна купити за 32,55 грн, йдеться на сайті НБУ.

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Курс валют на 11 серпня:

$1 – 27,59 грн;

€1 – 32,55 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

У чому краще зберігати готівку

Економіст Олексій Кущ не радить зберігати гроші в банках або тримати їх у гривні. Радить купувати валюту, так як курс валют буде продовжувати коливатись у сторону зростання.

Ідеальна валюта для зберігання для економіста – швейцарський франк. Його курс нині становить 28,79 грн. Єдиний недолік цієї валюти полягає в тому, що в Україні вона не досить поширена.