Карантин в Україні – головні новини на 12 серпня 2020

154-й день карантину почався зі зростання кількості випадків коронавірусу в Україні. Водночас МОЗ вирішив переглянути правила карантину в Україні.
12 серпня зафіксували 1 433 осіб, які захворіли коронавірусом. Усього зафіксували 84 548 випадків.
За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень.
Карантин у Києві
12 серпня у Києві зафіксували 9 869 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 182 нових.
Карантин
Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови уряду, яка визначає правила карантину в Україні.
При розрахунку червоних і зелених зон, об’єднали динаміку і кількість випадків на 100 тис. населення в один показник. Тепер будуть зважати на показник допустимості, виходячи з кількості хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів.
МОЗ планує налагодити виробництво вакцин в Україні. Глава МОЗ Максим Степанов для цього зустрічався з великими українськими фармвиробниками Фармак, Лекхім і Біолік.
Нетиповий коронавірус у Львівській області
У Львівській області лікарі фіксують випадки безсимптомної двосторонньої пневмонії, яку спричинив коронавірус.
Головний епідеміолог області Наталія Тімко заявила, що вірус мутує. Організм не завжди може про це сигналізувати.