Карантин в Україні – головні новини на 12 серпня 2020

154-й день карантину почався зі зростання кількості випадків коронавірусу в Україні. Водночас МОЗ вирішив переглянути правила карантину в Україні.

12 серпня зафіксували 1 433 осіб, які захворіли коронавірусом. Усього зафіксували 84 548 випадків.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень.

Карантин у Києві

12 серпня у Києві зафіксували 9 869 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 182 нових.

Карантин

Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови уряду, яка визначає правила карантину в Україні.

При розрахунку червоних і зелених зон, об’єднали динаміку і кількість випадків на 100 тис. населення в один показник. Тепер будуть зважати на показник допустимості, виходячи з кількості хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів.

МОЗ планує налагодити виробництво вакцин в Україні. Глава МОЗ Максим Степанов для цього зустрічався з великими українськими фармвиробниками Фармак, Лекхім і Біолік.

Нетиповий коронавірус у Львівській області

У Львівській області лікарі фіксують випадки безсимптомної двосторонньої пневмонії, яку спричинив коронавірус.

Головний епідеміолог області Наталія Тімко заявила, що вірус мутує. Організм не завжди може про це сигналізувати.