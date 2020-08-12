Привласнили 729,8 млн грн: колишнім працівникам газових компаній оголосили про підозру

Детективи САП і НАБУ повідомили п’ятьом особам про підозру у заволодінні майном держави вартістю 729,8 млн грн.

Серед підозрюваних у розкраданні газу опинилися:

• двоє колишніх директорів Енергія-Новий Розділ та Енергія – Новояворівськ;

• колишній технічний директор Енергія-Новий Розділ;

• колишній фінансовий директор двох підприємств Енергія-Новий Розділ та Енергія – Новояворівськ;

• фізична особа-організатор схеми, радник директора Енергія.

За інформацією слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська область) протягом 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю у Нафтогазу природного газу.

Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів Нафтогаз постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими цінами, ніж на ринку.

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Цих же посадовців підозрюють у розкраданні газу ще на 1,4 млрд грн. Справу слухають у ВАКС з грудня 2019 року.

Тому загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Нещодавно СБУ також викрила розкрадання коштів, які були передбачені на реконструкцію аеропорту Бориспіль.

Відомо, що бізнесмени, які у 2017 році перемогли у тендері на будівництво багаторівневого паркінгу на території міжнародного аеропорту, привласнили 37 млн грн.