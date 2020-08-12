У Києві пройде шкільний ярмарок 2020 – дата

15 та 16 серпня у Києві на Хрещатику відбудеться тематичний загальноміський ярмарок приурочений до нового навчального року.

Ярмарок триватиме з 9.00 до 20.00.

На ярмарку батьки зможуть забезпечити своїх дітей всім необхідним: шкільною формою, рюкзаками та портфелями, взуттям, канцтоварами та іншими необхідними для школяра аксесуарами.

Наразі участь у ярмарку підтвердили 35 виробників та дистриб’юторів.

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Загальноміський ярмарок будуть проводити на вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А.

Однак міська влада закликає гостей дотримуватися маскового режиму та не нехтувати соціальною дистанцією.

У 2020 році вартість одягу для школярів зросла. За статистикою, батькам хлопчика зібрати свою дитину до школи обійдеться у середньому у 2 305 грн, а дівчинки дорожче – у 2 345 грн.

Наразі в Україні навчання у школах планують розпочати з 1 вересня. Однак на карантин можуть закривати навчальні заклади в районах, що потрапили до червоної зони.

31 липня МОЗ поділив країну на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.