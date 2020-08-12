День святого Валентина православні віряни щороку святкують 12 серпня.

Однак у християнських календарях дати різняться: католики згадують Валентина 14 лютого.

Йдеться про італійського єпископа Валентина Інтерамського, який жив у середині ІІІ століття та був страчений через порушення заборони вінчати молодят.

Вже наприкінці V століття указом Папи Римського Валентина було зараховано до лику святих.

Читайте: День святого Валентина: легенда виникнення свята

Представники ПЦУ переконані, що життєпис святого Валентина – це переважно легенди та гарні історії, які не є правдою.

– Ми, у ПЦУ, закликаємо присвячувати правдивому коханню кожен день, виявляючи його до ближніх у своїх благих справах, замість того, аби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз на рік – підкреслили у ПЦУ.

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календар на серпень 2020, де зібрано багато свят останнього місяця літа.

Головне церковне свято місяця – Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.