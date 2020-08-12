Україна почне виробляти вакцини

Міністерство охорони здоров’я планує налагодити виробництво вакцин на території України.
Про такі наміри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.
– Україна потребує власного виробництва вакцин. Це одне із завдань для мене від президента щодо безпеки нашої країни.
Також Максим Степанов додав, що минулого тижня він провів зустріч з великими українськими фармвиробниками Фармак, Лекхім і Біолік.
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Крім того, на зустрічі були вчені Національної академії наук і Інституту мікробіології. Міністр запевнив, що наразі вже є чітке розуміння, яке стане стратегією для початку виробництва вакцин на території України.
Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна може безкоштовно отримати вакцину від Covid-19.
Зокрема, наша країна отримала підтвердження, що може розраховувати на свої 20% вакцин за міжнародною програмою COVAX, коли вона з’явиться на ринку.