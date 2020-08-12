Станом на 12 серпня в Україні зафіксували 84 548 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 433 осіб.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу.

752 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.

Нині хворіють 36 892 українців.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок 12 серпня коронавірусом у Києві за минулу добу захворіли ще 182 людини. Загальна кількість інфікованих становить 9 869.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 147 хворих, за минулу добу жодного летального випадку.

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Коронавірус в Україні 11 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 11 серпня, у країні зафіксували за добу 1 158 нових випадків Covid-19.