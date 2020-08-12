Київський апеляційний суд залишив під арештом Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Засідання суду проходило в закритому режимі. До зали не пускали відвідувачів і журналістів.

Засідання трансювалося на екрані в коридорі.

Читайте: Вбивство Шеремета: хронологія розслідування, яке триває чотири роки

Такі заходи пояснили карантинними обмеженнями через коронавірус.

Апеляційний суд Києва у середу розглядає клопотання захисту підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу.

Засідання фактично закрите, адже в залу судових засідань не допускають вільних відвідувачів та представників ЗМІ. pic.twitter.com/a3FVbggh9B — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) August 12, 2020

Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт

11 серпня підозрювану у вбивстві Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Захист звернув увагу суду, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Кузьменко пробула в СІЗО сім місяців.