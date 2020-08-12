PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вбивство Шеремета: суд залишив під арештом Андрія Антоненка

Київський апеляційний суд залишив під арештом Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Засідання суду проходило в закритому режимі. До зали не пускали відвідувачів і журналістів.

Засідання трансювалося на екрані в коридорі.

Читайте: Вбивство Шеремета: хронологія розслідування, яке триває чотири роки

Такі заходи пояснили карантинними обмеженнями через коронавірус.

Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт

11 серпня підозрювану у вбивстві Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Захист звернув увагу суду, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Кузьменко пробула в СІЗО сім місяців.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка