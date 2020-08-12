Кількість хворих на коронавірус, яка фіксується в країні щодня, в МОЗ очікувалась в жовтні-листопаді.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, очікувалося, що великий наплив хворих відбудеться восени, коли до коронавірусу додадуться сезонні простудні захворювання.

– Ми можемо констатувати, що певний період часу кількість хворих зростала, а потім зупинилася на певних цифрах. Це було в травні і там було близько 300 осіб щодня. Ми почали пом’якшувати загальний карантин. Багато хто сприйняв його, як повне скасування карантину і зараз ще так сприймають, – сказав він.

Велике хвилювання викликає Львівська область, де вже фіксується заповненість лікарень на більш ніж 50%.

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Глава МОЗ додав, що протягом усіх місяців карантину лікарні нарощували потужності. Зокрема, збільшилася кількість ліжок, апаратів ШВЛ, медперсоналу та їх забезпеченість засобами захисту і лікування, а також збільшилася кількість ліжок, до яких можна підключити кисень.

Степанов зазначив, що раніше було чотири показники, за якими переводили регіон в ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Зараз було ухвалене рішення об’єднати два показники, які відповідають за динаміку коронавірусу в країні.

Показники МОЗ

Кількість зайнятих ліжок (не більше 50% протягом п’яти днів).

Кількість виявлених хворих за 14 днів на 100 тис. населення.

Кількість тестувань за сім днів (не менше 24 на 100 тис.).

Також міністр пояснив, що означають поняття лікарні першої хвилі і лікарні другої хвилі.

– Це такі лікарні, які теж готові, але ми вирішили, що вони йтимуть у другу чергу. У лікарнях першої хвилі у нас 25 тис. ліжок, у другій – 10 тис., – сказав він.

Друга хвиля коронавірусу

11 серпня Степанов заявив, що в Україні вже почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Протягом двох тижнів в Україні фіксується більше тисячі нових випадків коронавірусу щодня. 12 серпня цифра наблизилася вже до півтора тисяч – 1 433 нових хворих. 19 людей померли від ускладнень Covid-19.

Загалом вже відомо про 1 970 жертв коронавірусу в Україні.