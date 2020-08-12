PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Збільшення випадків Covid-19 почалося раніше – Степанов сказав, чого чекати восени

Кількість хворих на коронавірус, яка фіксується в країні щодня, в МОЗ очікувалась в жовтні-листопаді.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, очікувалося, що великий наплив хворих відбудеться восени, коли до коронавірусу додадуться сезонні простудні захворювання.

– Ми можемо констатувати, що певний період часу кількість хворих зростала, а потім зупинилася на певних цифрах. Це було в травні і там було близько 300 осіб щодня. Ми почали пом’якшувати загальний карантин. Багато хто сприйняв його, як повне скасування карантину і зараз ще так сприймають, – сказав він.

Велике хвилювання викликає Львівська область, де вже фіксується заповненість лікарень на більш ніж 50%.

Читайте: Поділ України на чотири карантинні зони: як це працює і що обмежили

Глава МОЗ додав, що протягом усіх місяців карантину лікарні нарощували потужності. Зокрема, збільшилася кількість ліжок, апаратів ШВЛ, медперсоналу та їх забезпеченість засобами захисту і лікування, а також збільшилася кількість ліжок, до яких можна підключити кисень.

Степанов зазначив, що раніше було чотири показники, за якими переводили регіон в ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Зараз було ухвалене рішення об’єднати два показники, які відповідають за динаміку коронавірусу в країні.

Показники МОЗ

  • Кількість зайнятих ліжок (не більше 50% протягом п’яти днів).
  • Кількість виявлених хворих за 14 днів на 100 тис. населення.
  • Кількість тестувань за сім днів (не менше 24 на 100 тис.).

Також міністр пояснив, що означають поняття лікарні першої хвилі і лікарні другої хвилі.

– Це такі лікарні, які теж готові, але ми вирішили, що вони йтимуть у другу чергу. У лікарнях першої хвилі у нас 25 тис. ліжок, у другій – 10 тис., – сказав він.

Друга хвиля коронавірусу

11 серпня Степанов заявив, що в Україні вже почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Протягом двох тижнів в Україні фіксується більше тисячі нових випадків коронавірусу щодня. 12 серпня цифра наблизилася вже до півтора тисяч – 1 433 нових хворих. 19 людей померли від ускладнень Covid-19.

Загалом вже відомо про 1 970 жертв коронавірусу в Україні.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх