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Факти / Україна

133 за добу: кількість хворих на Covid-19 у Києві перевалила за 10 тис.

Станом на 13 серпня коронавірус у Києві підтверджено ще у 133 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 002.

Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян.

Захворіли:

– 73 жінки віком від 18 до 72 років
– 53 чоловіка віком від 21 до 75 рокiв
– 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчики – 3 та 14 років.

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Також захворіли шість медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38. У Солом’янському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика на 13 серпня

Статистика коронавірусу в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 12 серпня свідчила про різке збільшення нових випадків. За добу до 19 захворіли 182 людини. Одужали за добу 33 хворих.

10 серпня в Києві вперше за два тижні добовий приріст хворих склав менше 100 осіб – 66 хворих.

Фото: Dreamstime

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