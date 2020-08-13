Через розгін протестів у Білорусі президента країни Олександра Лукашенка можуть позбавити звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчена рада вищого навчального закладу вирішуватиме це питання у вересні.

– Це питання розглядатиме Вчена рада, яка і присвоює такі почесні звання, – розповів проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

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Бугров як член Вченої ради висловив свою позицію з цього питання і цілком підтримує позбавлення Лукашенка цього звання. За його прогнозом, це рішення ухвалять.

Лукашенко – почесний доктор КНУ

Олександр Лукашенко носить звання почесного доктора КНУ з 5 листопада 2009 року. Його вручив президенту ректор вишу Леонід Губерський.

Однак через розгін протестів у Білорусі у мережі звернули увагу на цей момент, і на адресу вишу посипалася критика.

Випускники і студенти звернулися до керівництва з вимогою позбавити Лукашенка звання почесного доктора КНУ.