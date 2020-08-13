Двоє бійців ООС підірвалися на вибухівці, один загинув

13 серпня у Донецькій області двоє військовослужбовців ООС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Один із бійців ООС загинув, інший отримав поранення, повідомило Оперативно-тактичне угруповання Схід у Facebook.

Перед трагедією військовослужбовці відхилилися від маршруту прямування, йдеться у повідомленні.

Пораненого бійця госпіталізували.

На місці події працюють представники групи військової прокуратури і військової служби правопорядку.

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Ситуація на Донбасі

Від початку поточної доби, 13 серпня, на усіх ділянках фронту обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Станом на 8.00 четверга ворог дотримується повного та всеосяжного режиму припинення вогню, щодо якого сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.