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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 13 серпня на коронавірус в Україні захворіли 1 592 людини, загальна кількість інфікованих становить 86 140.

Від початку епідемії померли 1 992 хворих, одужали від Covid-19 46 216 пацієнтів.

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12:05 - 13 серпня

Київ та 11 областей України не готові до послаблення карантину.

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11:12 - 13 серпня

Коронавірус в Україні 13 серпня

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10:26 - 13 серпня

На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Захворіли за добу:

  • 73 жінки віком від 18 до 72 років;
  • 53 чоловіка віком від 21 до 75 рокiв;
  • 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчики – 3 та 14 років.

Зокрема, і шестеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38. У Солом’янському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків.

коронавірус в києві 13 серпня (КАРТА)

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09:45 - 13 серпня

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні встановить рівні епідеміологічної небезпеки за затвердженими новими критеріями, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Львівська область п’ять днів поспіль перевищує поріг ліжок, виділених для пацієнтів з Covi-19. Ви бачите, яка ситуація у Харківській області. Ми повинні дуже швидко ухвалити рішення і дотримуватися встановлених правил, – додав міністр.

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09:32 - 13 серпня

Кількість активних хворих за минулу добу зросла у 22 з 24 областей України та в Києві. Тільки у Вінницькій і Полтавській областях спостерігається незначне зменшення кількості хворих.

Найбільше нових випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували у Харківській області (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Києві (133), Чернівецькій області (130), Одеській (114).

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09:21 - 13 серпня
Кількість хворих на Covid-19 у Києві перевалила за 10 тис.

Станом на 13 серпня на коронавірус у Києві захворіли ще 133 людини. Загальна кількість інфікованих становить 10 002.

Від початку епідемії померли 149 хворих, за минулу добу – двоє. Одужали від Covid-19 3 278 пацієнтів.

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09:09 - 13 серпня

У Львівській області залишається високий рівень захворюваності на коронавірус – за добу 166 нових випадків. З них 68 мешканців Львова.

Від початку епідемії померли 314 людей, одужав 3 101 хворий.

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09:00 - 13 серпня
Новий антирекорд в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих. За добу виявили ще 1 592 випадки.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 992 осіб, за добу – 22. Водночас подолати хворобу вдалося 46 216 пацієнтам, за добу – 530.

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 3 086 (+43)
  • Волинська область — 4 471 (+48)
  • Дніпропетровська область — 1 630 (+28)
  • Донецька область — 1 027 (+16)
  • Житомирська область — 2 266 (+51)
  • Закарпатська область — 6 009 (+63)
  • Запорізька область — 1 010 (+39)
  • Івано-Франківська область — 6 177 (+138)
  • Кіровоградська область — 733 (+5)
  • Київ — 10 002 (+133)
  • Київська область — 4 377 (+70)
  • Львівська область — 11 474 (+166)
  • Луганська область — 170 (+10)
  • Миколаївська область — 755 (+11)
  • Одеська область — 4 572 (+114)
  • Полтавська область — 516 (+2)
  • Рівненська область — 7 206 (+92)
  • Сумська область — 754 (+38)
  • Тернопільська область — 3 489 (+76)
  • Харківська область — 5 378 (+209)
  • Херсонська область — 286 (+10)
  • Хмельницька область — 1 468 (+55)
  • Чернівецька область — 7 110 (+130)
  • Черкаська область — 1 067 (+18)
  • Чернігівська область — 1 107 (+27)

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08:44 - 13 серпня

Роман Грищук, який є народним депутатом від партії Слуга народу, захворів на коронавірус.

У нього та у його дружини тести показали позитивний результат на Covid-19.

– Постійні антирекорди кількості тих, хто захворів, перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту, – написав він у Facebook.

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08:39 - 13 серпня

На коронавірус у Чернівецькій області за добу захворіли ще 130 людей. Це антирекорд для регіону.

Загальна кількість інфікованих становить 7 110. Водночас за добу 42 пацієнти одужали від коронавірусу. Загалом побороти Covid-19 змогли 5 354 хворих.

– Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Вперше кількість зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшла далеко за сотню, – заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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