Під час вступної кампанії 2020 в Україні з 13 серпня розпочався прийом заяв абітурієнтів, які вступають до вишів на бакалаврат.

Подання документів у електронній формі триватиме до 22 серпня.

Вступники, які складають творчі конкурси або вступні іспити замість ЗНО, зможуть подати документи до 16 серпня.

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Водночас абітурієнти зможуть подати до п’яти заяв на бюджет. Щодо платної форми навчання обмежень за кількістю заяв немає.

Списки рекомендованих до зарахування за співбесідою та за квотою опублікують 20 серпня.

Рейтинг рекомендованих до зарахування на базі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів з’явиться 27 серпня.

Вступна кампанія 2020

Через коронавірус і карантин вступну кампанію 2020 в Україні перенесли на серпень. За інформацією МОН, наказ підписали 4 травня 2020 року.

Вступна кампанія уже розпочалася 1 серпня 2020 року.

З цієї дати абітурієнти могли реєструвати свої електронні кабінети.