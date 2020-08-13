Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили перспективи зустрічі Нормандської четвірки.

За словами прес-служби міністерства, вона необхідна найближчим часом.

Водночас нині у Мінську тривають протести. Кулеба та Маас обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі.

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Міністр поінформував колегу про затримання двох українських правозахисників у Білорусі. Кулеба та Маас домовилися тримати ситуацію на контролі.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Мінську та інших містах Білорусі тривають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Громадяни почали висловлювати критику та зібралися на вулицях міст, однак влада не пішла на контакт з ними, а зустріла їх силовиками ОМОН.

Через це в країні тривають сутички, під час яких людей затримують та відправляють до СІЗО.

Під час протестів у Білорусі були затримані і громадяни України. 12 серпня МЗС повідомило про дев’ятьох затриманих українців, 13 серпня стало відомо про ще одного громадянина, якого утримують у СІЗО Бреста.