PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кулеба і Маас обговорили протести у Білорусі і зустріч Нормандської четвірки

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили перспективи зустрічі Нормандської четвірки.

За словами прес-служби міністерства, вона необхідна найближчим часом.

Водночас нині у Мінську тривають протести. Кулеба та Маас обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Міністр поінформував колегу про затримання двох українських правозахисників у Білорусі. Кулеба та Маас домовилися тримати ситуацію на контролі.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Мінську та інших містах Білорусі тривають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Громадяни почали висловлювати критику та зібралися на вулицях міст, однак влада не пішла на контакт з ними, а зустріла їх силовиками ОМОН.

Через це в країні тривають сутички, під час яких людей затримують та відправляють до СІЗО.

Під час протестів у Білорусі були затримані і громадяни України. 12 серпня МЗС повідомило про дев’ятьох затриманих українців, 13 серпня стало відомо про ще одного громадянина, якого утримують у СІЗО Бреста.

Джерело: МЗС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка