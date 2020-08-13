На відео потрапив момент, як у Білорусі ОМОНівці побили дідуся. Один з бійців стояв на проїжджій частині дороги, та вдарив кийком по лобовому склу автомобіля.
Водій зупинився за кілька метрів та пішов до міліціонера. У цей час, з припаркованого автобуса вискочило четверо ОМОНівців та накинулись на чоловіка.
Відео інциденту зняв житель сусіднього будинку.
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Протести у Білорусі
Під час протестів у Білорусі затримали більше шести тисяч людей, один протестувальник загинув. Білоруські ЗМІ також повідомили, що ще один чоловік помер у лікарні Гомеля після затримання міліцією.
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