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Факти / Україна / Суспільство

Натовпом на дідуся: у Мінську ОМОН розбив машину, а потім побив водія

На відео потрапив момент, як у Білорусі ОМОНівці побили дідуся. Один з бійців стояв на проїжджій частині дороги, та вдарив кийком по лобовому склу автомобіля.

Водій зупинився за кілька метрів та пішов до міліціонера. У цей час, з припаркованого автобуса вискочило четверо ОМОНівців та накинулись на чоловіка.

Відео інциденту зняв житель сусіднього будинку.

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Протести у Білорусі 

Під час протестів у Білорусі затримали більше шести тисяч людей, один протестувальник загинув. Білоруські ЗМІ також повідомили, що ще один чоловік помер у лікарні Гомеля після затримання міліцією.

Джерело: Пул N3

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