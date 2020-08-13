Протести в Білорусі: у Києві біля посольства активісти підпалили фаєри

13 серпня у Києві біля посольства Білорусі проходить акція солідарності з білоруським народом.

Люди зібралися на проїжджій частині вулиці Коцюбинського, через що виникли проблеми з рухом транспорту.

Навпроти посольства зібралися близько 300 осіб, серед них правозахисники і депутати Верховної Ради.

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Активісти, які виступають проти диктатури в Білорусі, зібралися з плакатами та написами білоруською мовою: Лукашенко – геть!, Досить мучити нас. Білорусь вільна країна.

Люди вимагають щоб був тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка, який має зупинити будь-які переслідування та наказати заборонити стріляти по мирних жителях. Також протестувальники звернулися з вимогою звільнити всіх затриманих осіб.

У Білорусі продовжуються протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди уже п’ятий день протестують у різних містах країни, вимагаючи чесного перерахунку голосів. Однак Лукашенко вирішив задіяти проти них силовиків.

Фото: Kyiv Live