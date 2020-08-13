З 14 серпня Україна починає централізовано оформлювати електронні візи громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.

Віза дозволить іноземцям відвідувати країну з туристичною, діловою чи приватною метою.

Для оформлення е-візи треба:

зареєструватися на платформі

заповнити анкету, додати фото та відскановані копії документів;

сплатити банківською карткою консульський збір.

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Якщо процедура пройде правильно, електронна віза надійде на електронну пошту. Її необхідно буде роздрукувати.

Продовження візи під час перебування у ЄС

Через коронавірус та карантин громадяни інших країн можуть залишатися на території ЄС протягом невизначеного часу, через що строк дії їхньої візи може скінчитися.

Такі громадяни мають право продовжити візу, але подбати про це варто заздалегідь.

Для цього треба звернутися до компетентних органів країни, у яких перебуває людина.