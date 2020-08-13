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Факти / Україна

Україна закликала владу Білорусі звільнити українських правозахисників і журналістів

Україна звернулася до влади Білорусі з вимогою звільнити українських правозахисників і журналістів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що українці не брали участі в протестах і масових акціях, а також не мали при собі заборонених предметів.

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Глава Офісу президента підкреслив, що Реуцький і Васильєв приїхали в Білорусь, щоб отримати правдиву інформацію про те, що відбувається.

– Правозахисники відвідували Білорусь виключно для отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, і для коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова і свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їх порушення неприпустимо, – сказав він.

Єрмак додав, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для швидкого звільнення всіх українців, яких затримали під час протестів у Білорусі.

Джерело: Офіс президента

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