Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих.

За добу виявили ще 1 592 випадки.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 992 осіб, за добу – 22.

Водночас подолати хворобу вдалося 46 216 пацієнтам, за добу – 530.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 13.27%

Івано-Франківськ – 13.15%

Київ – 8.01%

Чернівці – 7.24%

Тернопіль – 7.09%

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Коронавірус 12 серпня

Для порівняння, коронавірус в Україні 12 серпня за добу виявили у 1 433 осіб. Загалом в Україні зафіксували 84 548 випадків коронавірусу.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу.

752 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.