Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих.
За добу виявили ще 1 592 випадки.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 992 осіб, за добу – 22.
Водночас подолати хворобу вдалося 46 216 пацієнтам, за добу – 530.
Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 13.27%
- Івано-Франківськ – 13.15%
- Київ – 8.01%
- Чернівці – 7.24%
- Тернопіль – 7.09%
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Коронавірус 12 серпня
Для порівняння, коронавірус в Україні 12 серпня за добу виявили у 1 433 осіб. Загалом в Україні зафіксували 84 548 випадків коронавірусу.
За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 970 жертв коронавірусу.
752 громадян перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.