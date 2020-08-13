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Факти / Україна / Суспільство

Видалили пухлину вагою майже 3 кг: на Волині медики врятували 15-річну дівчинку

Команда медиків Волині провела складну операцію з видалення пухлини черевної порожнини 15-річній дівчинці.

– Внаслідок оперативного втручання було видалено пухлину великих розмірів, що практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2,7 кг), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція пройшла успішно, а пухлина (цистоаденома лівого яйника) виявилася доброякісною.

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Пацієнтку у задовільному стані виписали додому.

До операції було задіяно завідувачів хірургічних відділень, дитячих хірургів та анастезіолога області.

Вони назвали це рідкісним випадком у дитячій хірургічній практиці.

Оперування чоловіка з виделкою у животі

В Ужгороді на початку липня відбулася операція з видалення виделки зі шлунка чоловіка, яка пробула там від трьох до чотирьох місяців.

Пацієнт (представник ромської громади, з проблемами з психікою) проковтнув її тупим кінцем, все це час вона перебувала всередині і не турбувала його.

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