Затримання українців у Білорусі: МЗС не може знайти трьох осіб

Місце перебування затриманих в Білорусі громадян України Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошиної невідоме.

Про це під час брифінгу 13 серпня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Сьогодні вранці український консул відвідав два найбільші центри тимчасового утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там згаданих громадян України отримати не вдалося. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян, – розповів Кулеба.

Він зауважив, що консул об’їжджає усі ті місця, де можуть утримувати затриманих внаслідок протестів у Білорусі. Пошуки ускладнює те, що за останні декілька днів білоруські правоохоронці затримали більше 6 тис. осіб.

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МЗС України направило офіційну ноту до МЗС Білорусі із вимогою негайного та безумовного звільнення українців з метою їх повернення додому.

З’ясувалося, що затриманих Рєуцького та Васильєва звинувачують в скоєнні злочину, передбаченого п.2 ст.293 КК Білорусі – участь у масових заходах та заворушеннях, які супроводжувалися насиллям чи озброєним супротивом представникам влади.

– Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі від трьох до восьми років, – додав Кулеба.

12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України – Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, згодом того ж вечора стало відомо про затримання третьої громадянки Оксани Альошиної.

У помешканнях Рєуцького та Васильєва також було проведено обшуки, за результатами якого було вилучено ноутбук, паспорти та інші речі.

Дмитро Кулеба підкреслив, що МЗС не радить українцям їхати до Білорусі, поки там тривають мітинги.

Це дозволить уникнути складних ситуацій, пов’язаних із протестами та реакцією влади і правоохоронців у Білорусі.