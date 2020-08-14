В Україні 92% громадян вважають, що їм не довелося перехворіти на коронавірус.

Про це свідчать оприлюднене опитування, яке провів фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 липня 2020 року.

5% українців підтвердили, що вони чи їхні родичі перехворіли Covid-19, а 19% не змогли відповісти на це запитання.

У західних та центральних областях України жителі частіше були впевнені у тому, що вони хворіли на коронавірус – 8,6% та 5,4%. У південних та східних регіонах цей показник значно менший – 2,4% та 2,7%.

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Українці віком від 50 років частіше схилялись до думки, що перенесли хворобу, на відміну від представників інших вікових груп.

За даними опитування, не хворіли 96% опитаних жителів півдня України, 91,5% мешканців центру, 91% – сходу і 90% – заходу.

Також 34,9% респондентів вважають, що для стримування пандемії корона вірусної інфекції в Україні найбільше доклали зусиль лікарі та медпрацівники. Окрім того, 21,2% думають, що це заслуга місцевої влада (місцева рада, місцевий голова), 19,2% – центральної влади (президента, уряду), 16,8% – волонтерів та громадських організацій, 14,4% – громадян, 9,7% – місцевої державної адміністрації та органів влади, 7,4% – ЗМІ, 3,4% – місцевих дрібних підприємців, 2,2% – місцевого великого бізнесу, 0,9% – місцевих осередків політичних партій.

10,4% українців думає, що усі згадані вище організації змогли стримати пандемію Covid-19, а 15,1% вважають, що цього не зробив ніхто з перелічених, 7,5% не змогли відповісти на це запитання.

50,7% опитаних наголошують, що головну відповідальність за якість медицини та підготовку медичних закладів до роботи в умовах пандемії коронавірусу несе МОЗ. Також 17,7% людей вказують на відповідальність президента, 8,6% думають, що Кабінет міністрів, 4,2% – лікарі, 3,6% – Верховна Рада, 2,4% – місцеві ради та місцеві голови. 7,7% респондентів не змогли відповісти.

Дане опитування було проведено в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму. Загалом було опитано 2 022 українця віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 87 872 випадків коронавірусу, за останню добу – 1 732. Це абсолютний рекорд за весь період пандемії Covid-19.

Також відомо, що 581 пацієнт одужав вчора, а 19 — померли від ускладнень. Найбільша кількість хворих у Львівській області – 11 658, Києві – 10 160, Рівненській – 7 326 та Чернівецькій – 7 264.

Джерело: Фонд Державні ініціативи імені Ілька Кучеріва