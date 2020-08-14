Коронавірус в Україні 14 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні за 14 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 1 732.
Також відомо, що 581 пацієнт одужав вчора, а 19 — померли від ускладнень.
Загалом в Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 87 872 людей, з них 46 797 пацієнтів одужали.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160) областях.
Коронавірус по областях
- Вінницька область — 3 129 (+43);
- Волинська область — 4 529 (+58);
- Дніпропетровська область — 1 658 (+28);
- Донецька область — 1 049 (+22);
- Житомирська область — 2 333 (+67);
- Закарпатська область — 6 080 (+71);
- Запорізька область — 1 038 (+28);
- Івано-Франківська область — 6 320 (+143);
- Кіровоградська область — 739 (+6)
- Київ — 10 160 (+158);
- Київська область — 4 429 (+52);
- Львівська область — 11 658 (+184);
- Луганська область — 171 (+1);
- Миколаївська область — 770 (+15);
- Одеська область — 4 732 (+160);
- Полтавська область — 533 (+17);
- Рівненська область — 7 326 (+120);
- Сумська область — 783 (+29);
- Тернопільська область — 3 538 (+49);
- Харківська область — 5 583 (+205);
- Херсонська область — 290 (+4);
- Хмельницька область — 1 514 (+46);
- Чернівецька область — 7 264 (+154);
- Черкаська область — 1 092 (+25);
- Чернігівська область — 1 154 (+47).
Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 13.27%
- Івано-Франківськ – 13.15%
- Київ – 8.01%
- Чернівці – 7.24%
- Тернопіль – 7.09%
Коронавірус в Україні 13 серпня
Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих.
За добу виявили ще 1 592 випадки.