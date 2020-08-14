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Факти / Україна / Суспільство

Абсолютний антирекорд: в Україні понад 1 700 хворих Covid-19 за добу

В Україні за 14 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 1 732.

Також відомо, що 581 пацієнт одужав вчора, а 19 — померли від ускладнень.

Загалом в Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 87 872 людей, з них 46 797 пацієнтів одужали.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160) областях.

Коронавірус по областях

  • Вінницька область — 3 129 (+43);
  • Волинська область — 4 529 (+58);
  • Дніпропетровська область — 1 658 (+28);
  • Донецька область — 1 049 (+22);
  • Житомирська область — 2 333 (+67);
  • Закарпатська область — 6 080 (+71);
  • Запорізька область — 1 038 (+28);
  • Івано-Франківська область — 6 320 (+143);
  • Кіровоградська область — 739 (+6)
  • Київ — 10 160 (+158);
  • Київська область — 4 429 (+52);
  • Львівська область — 11 658 (+184);
  • Луганська область — 171 (+1);
  • Миколаївська область — 770 (+15);
  • Одеська область — 4 732 (+160);
  • Полтавська область — 533 (+17);
  • Рівненська область — 7 326 (+120);
  • Сумська область — 783 (+29);
  • Тернопільська область — 3 538 (+49);
  • Харківська область — 5 583 (+205);
  • Херсонська область — 290 (+4);
  • Хмельницька область — 1 514 (+46);
  • Чернівецька область — 7 264 (+154);
  • Черкаська область — 1 092 (+25);
  • Чернігівська область — 1 154 (+47).

Коронавірус в Україні 14 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

Де найбільше дотримуються самоізоляції: 

  • Львів – 13.27%
  • Івано-Франківськ – 13.15%
  • Київ – 8.01%
  • Чернівці – 7.24%
  • Тернопіль – 7.09%

Коронавірус в Україні 13 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих.

За добу виявили ще 1 592 випадки.

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