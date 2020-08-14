Коронавірус в Україні 14 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні за 14 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 1 732.

Також відомо, що 581 пацієнт одужав вчора, а 19 — померли від ускладнень.

Загалом в Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 87 872 людей, з них 46 797 пацієнтів одужали.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160) областях.

Коронавірус по областях

Вінницька область — 3 129 (+43);

Волинська область — 4 529 (+58);

Дніпропетровська область — 1 658 (+28);

Донецька область — 1 049 (+22);

Житомирська область — 2 333 (+67);

Закарпатська область — 6 080 (+71);

Запорізька область — 1 038 (+28);

Івано-Франківська область — 6 320 (+143);

Кіровоградська область — 739 (+6)

Київ — 10 160 (+158);

Київська область — 4 429 (+52);

Львівська область — 11 658 (+184);

Луганська область — 171 (+1);

Миколаївська область — 770 (+15);

Одеська область — 4 732 (+160);

Полтавська область — 533 (+17);

Рівненська область — 7 326 (+120);

Сумська область — 783 (+29);

Тернопільська область — 3 538 (+49);

Харківська область — 5 583 (+205);

Херсонська область — 290 (+4);

Хмельницька область — 1 514 (+46);

Чернівецька область — 7 264 (+154);

Черкаська область — 1 092 (+25);

Чернігівська область — 1 154 (+47).

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 13.27%

Івано-Франківськ – 13.15%

Київ – 8.01%

Чернівці – 7.24%

Тернопіль – 7.09%

Коронавірус в Україні 13 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 13 серпня свідчить про 86 140 хворих.

За добу виявили ще 1 592 випадки.