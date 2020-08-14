У гуртожитку №4 Запорізького державного медичного університету зафіксували спалах коронавірусу.

Захворіли іноземні студенти. Двох хворих з температурою госпіталізували до лікарні.

Ще у 27 осіб хвороба протікає безсимптомно, усі вони контактували з хворими.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Нині гуртожиток взяли під посилену охорону. У ньому та інших будівлях вишу провели протиепідемічна заходи, звітує прес-служба ЗДМУ.

Коронавірус в Україні

Останніми днями в країні постійно погіршується епідситуація. Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 14 серпня, був зафіксований абсолютний антирекорд добового приросту – 1 732 нових випадки Covid-19.

Загалом вірус виявили у 87 872 людей.

За час пандемії 46 797 пацієнтів одужали від хвороби, з них за останню добу – 581 особа.

Найскладніша ситуація у Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Джерело: ЗДМУ