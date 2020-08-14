На місцевих виборах 25 жовтня не планується запуск пілотних проектів щодо впровадження електронного голосування.

Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко заявив, що експериментів не буде.

– Про це заявляли не в ЦВК, але, наскільки мені відомо, на цих виборах таких пілотних проектів не буде. Змінами до кодексу введена можливість проведення таких експериментів. Але умови, в яких відбувається підготовка до виборів, їх специфіка та складність не дають нам можливості належним чином їх підготувати, – розповів він.

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У березні 2020 року Міністерство цифрової трансформації України заявило, що працює над введенням електронного голосування і планує кілька пілотів на місцевих виборах.

Місцеві вибори 2020

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Його сума залежатиме від кількості виборців міста.

Застава складе від 19 до 445 тис.грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.

11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них відносяться особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.

Джерело: Кореспондент