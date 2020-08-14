З 17 серпня на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань здійснюватиметься лише висадка пасажирів, без посадки.
З трьох станцій не продаватимуться квитки на такі поїзди:
- №98/97 Ковель – Київ,
- №49/50 Київ – Трускавець,
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
- №231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ,
- №217/218 Київ —Рахів,
- №743/744 Київ —Львів.
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У випадку, якщо пасажир захоче відмовитися від поїздки через закриття цих станцій, йому буде відшкодована 100% вартість квитка.
В Україні у зв’язку з каранинними обмеженнями на деякий час була припинена робота поїздів. Нещодавно у прес-службі Укрзалізниці заявили, що найближчим часом відновлять курсування пасажирські потяги з Києва до Галичини та Буковини.
Через потрапляння до червоної зони поширення Covid-19 Укрзалізниця зупинила поїзди та продаж квитків до станцій Тернопіль та Луцьк, про що стало відомо 3 серпня.
Джерело: Владислав Криклій