З 17 серпня на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань здійснюватиметься лише висадка пасажирів, без посадки.

З трьох станцій не продаватимуться квитки на такі поїзди:

№98/97 Ковель – Київ,

№49/50 Київ – Трускавець,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ,

№217/218 Київ —Рахів,

№743/744 Київ —Львів.

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У випадку, якщо пасажир захоче відмовитися від поїздки через закриття цих станцій, йому буде відшкодована 100% вартість квитка.

В Україні у зв’язку з каранинними обмеженнями на деякий час була припинена робота поїздів. Нещодавно у прес-службі Укрзалізниці заявили, що найближчим часом відновлять курсування пасажирські потяги з Києва до Галичини та Буковини.

Через потрапляння до червоної зони поширення Covid-19 Укрзалізниця зупинила поїзди та продаж квитків до станцій Тернопіль та Луцьк, про що стало відомо 3 серпня.

Джерело: Владислав Криклій