Центри зайнятості у зеленій зоні почнуть особисто приймати громадян

Центри зайнятості, які функціонують у зеленій зоні рівня епідемічної безпеки відновлюють особистій прийом безробітних.

До сьогодні для реєстрації було достатньо заповнити дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Наразі за особистого прийому до кар’єрного радника потрібно принести оригінали документів.

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Перелік документів, які потрібно мати з собою:

паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення;

облікова картка платника податків;

трудова книжка;

диплом чи інший документ про освіту;

військовий квиток.

Також Мінекономрозвитку повідомляє, що для тих, хто працював неофіційно також надається допомога з безробіття. Якщо молодій людині до 35 років і вона не має страхового стажу, їй буде призначена допомога з безробіття у мінімальному розмірі на період карантину і 30 днів після його закінчення – 1 тис. грн, після цього – 650 грн строком на 180 календарних днів.

Якщо ж людина старша 35 років і не має страхового стажу, така людина не має права на виплату допомоги.

Окрім того, зазначається, що для отримання допомоги з безробіття можна зареєструватись у будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця проживання.

Якщо вами була втрачена трудова книжка, необхідно подати її копію чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

Безробіття в Україні

В Україні кількість прихованих безробітних становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.

Економічний експерт Центру економічної стратегії Дар’я Михайлишин вважає, що однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами.