Як підготувати дитину до школи дома? Це хвилює більшість батьків, які скоро віддаватимуть свої чада до навчального закладу.

На жаль, діти не народжуються з вродженою пам’яттю, посидючістю та моторикою рук. Але саме вони і є основою успішного навчання у школі. Щоб не завдати дитині психологічної травми і не відбити бажання навчатися, батькам варто самостійно готувати малечу до 1 класу.

Факти ICTV розбиралися, як підготувати дитину вдома та які завдання краще використовувати.

Вважається, що майбутній першокласник повинен мати елементарні знання та навички: знати своє ім’я, імена батьків та ким вони працюють, відрізняти ліво від право, знати, в якій країні та місті живе, вирішувати загадки на логіку, рахувати від 1 до 10 тощо.

Найкраще починати готувати дитину до школи у 3-4 роки. У цьому віці вона формується як особистість, починає цікавитися та пізнавати навколишній світ. Щоб зацікавити дитину – давайте їй завдання в ігровій, розважальній формі.

ВАЖЛИВО: не ставте конкретних цілей. Усі діти різні і розвиваються індивідуально.

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Розвивальні завдання для дошкільнят з математики

Завдання з математики передусім не мають бути одноманітними. Для того, щоб зацікавити дитину, можна використовувати загадки, головоломки, ігри або завдання з геометричними фігурами. Підбирайте завдання з урахуванням рівня розвитку дитини.

Ось декілька варіантів:

Гра Будинки . Попросіть дитину намалювати два триповерхових будинки на окремому аркуші. Щоб на кожному поверсі було по 3 вікна. У деяких вікнах попросіть намалювати шторки і “заселити” в квартири зі шторками людей, щоб їх була однакова кількість на кожному поверсі. Потім попросіть дитину порахувати, у якому будинку живе більше мешканців. Цікаві математичні питання : Скільки лапок у двох собачок? Що важче – кілограм яблук чи кілограм пуху?

ВАЖЛИВО: заохочуйте інтерес дитини до таких завдань, будьте щедрими на похвалу.

Розвивальні завдання з читання

Особливий акцент на підготовці до школи вдома потрібно зробити на завданнях з читання. Навички читання допоможуть дитині легше вчитися в школі. Починати потрібно з вивчення літер, а потім читання складів та коротких слів.

ВАЖЛИВО: вчити дитину читати потрібно тільки в ігровій формі.

Пропонуємо кілька завдань, які допоможуть розвинути навички читання:

Гра Знайди слово . Попросіть дитину знайти якесь слово у незнайомому тексті. Обмежте пошуки, наприклад, однією хвилиною. Картки зі складами . Напишіть на картках склади, щоб з них можна було скласти слова. Поступово додавайте нові склади. Пропуск літери . Напишіть декілька слів і пропустіть у кожному з них літеру. Попросіть дитину вставити букви, яких не вистачає. Швидкочитання . Просіть дитину щодня читати на швидкість один і той самий текст. Звертайте увагу на успіхи майбутнього першокласника.

Розвивальні завдання на логіку

Привчити дитину до графічних завдань та розвинути логіку допоможуть такі вправи:

Лабіринт. Попросіть малечу знайти вихід для звірятка з лабіринту за допомогою ручки або олівця. Малюнок по точках. Потрібно з’єднати між собою точки, щоб вийшов малюнок. Якщо буде потрібно, допоможіть дитині.

ВАЖЛИВО: не забувайте розвивати моторику – цьому сприяє ліплення, ігри з конструктором, пальчикова гімнастика.

Пам’ятайте, що бажання вчитися прищеплюється з дитинства, тож постарайтеся готувати дитину до школи цікавими та пізнавальними методами.

Навчання в школі з 1 вересня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчання у школах з 1 вересня у регіонах червоної зони буде дистанційним перші два тижні.

В усіх інших регіонах новий навчальний рік розпочнеться традиційно. Також він зазначив, що за дотриманням усіх протиепідемічних норм слідкуватимуть голови ОДА. Окрім цього, Міністерство освіти України вже затвердило перелік рекомендацій для шкіл, а саме: соціальна дистанція, використання захисних масок та антисептиків, забезпечення навчальних закладів одноразовим посудом.