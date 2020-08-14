Реєстрація електронного кабінету абітурієнта – покрокова інструкція

У рамках вступної кампанії 2020, необхідно подати заяву до ВНЗ, а для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет абітурієнта.

Прийом заяв розпочнеться з 13 серпня і триватиме до 22 серпня. Ті, хто складає вступні іспити замість ЗНО, зможуть подати документи до 16 серпня.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника – покрокова інструкція від Фактів ICTV.

Крок 1.

Перше, що потрібно, це зайти на сайт за цим посиланням. Там відкриється ось таке вікно для заповнення даних. Є два варіанти, обираємо потрібний:

Вступ із сертифікатом ЗНО – передбачено для вступників, які реєструються з документом про ПЗСО та сертифікатом ЗНО;

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ – передбачено для вступників, які реєструються з дипломом бакалавра, спеціаліста та магістра.

Крок 2.

У цьому вікні потрібно вказати наступні дані:

чинну адресу електронної пошти абітурієнта;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серія і номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до атестата за 12 бальною шкалою.

Після реєстрації вам за вказаною адресою надійде лист з посиланням для активації. Для входу в особистий кабінет абітурієнта використовуйте свої логін і пароль.

У разі, якщо не виходить увійти до свого кабінету, а завантажується головна сторінка, очистіть історію і кеш браузера.

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Крок 3.

Після успішного входу в електронний кабінет зможете ознайомитися з конкурсними пропозиціями від ВНЗ, а також додати свої особисті дані:

номер телефону;

кольорове фото 3х4;

сканкопію додатків до атестата;

документи, що надають пільги.

Через коронавірус і карантин вступну кампанію 2020 в Україні перенесли на серпень. За інформацією МОН, наказ підписали 4 травня 2020 року.