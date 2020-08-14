МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу відносяться до червоної та зеленої зон.
Станом на 14 серпня 2020 року у зеленій зоні перебувають Нідерланди, Болгарія, Швеція, ОАЕ, Чехія, Данія, Польща, Велика Британія, Франція, а також курорти Кіпр, Хорватія, Туреччина та Єгипет.
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Водночас у червоній зоні залишаються США, Молдова, Іспанія, Румунія, Бельгія, Мексика та РФ, а також курортні країни Чорногорія та Албанія.
Україна, за оновленою інформацією, потрапила до зеленої зони, показник – 45,6 на 100 тис. населення.
Загалом у переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Країни, після яких не потрібна самоізоляція
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
За інформацією МОЗ, українцям, які повернулися із країн зеленої зони, не потрібно буде перебувати на самоізоляції після повернення.
Це правило діє лише для країн червоної зони. Щоб не проходили 14-денний карантин, також можна здати тест на коронавірус.