З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 15 серпня в Україні зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 847 осіб.

За минулу добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.