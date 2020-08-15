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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 15 серпня в Україні зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 847 осіб.

За минулу добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.

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16:50 - 15 серпня

У Кіровоградській області впродовж доби не зафіксували жодного випадку добового приросту Covid-19.

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15:40 - 15 серпня

МОЗ визначило правила проживання  в гуртожитках та їх відвідування під час карантину.

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14:59 - 15 серпня

В Україні спостерігається різкий ріст кількості хворих з важким перебігом коронавірусної хвороби.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Так, за останній місяць кількість хворих на Covid-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зросла на 1 819 осіб. Нині в медичних закладах перебувають 5 754 пацієнти з Covid-19.

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14:14 - 15 серпня

В Україні завантаженість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 24%.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

 – Якщо враховувати усі лікарні в Україні з готовими місцями для хворих на коронавірус, то завантаженість у нас становить 24%, – зазначив міністр.

За його словами, якщо брати окремі регіони, то ситуація дещо інша. У Львівській області – 52,8%, Чернівецькій – 52,4%, у Києві – 52%, в Івано-Франківській області – 48,8%.

Також Максим Степанов повідомив, що наразі є регіони у яких ситуація набагато краща – у Запорізькій області у лікарнях завантаженість складає лише 3,6%.

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13:16 - 15 серпня

За минулу добу у Збройних силах України підтвердили 35 нових випадків коронавірусного захворювання, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook.

Загалом станом на 10.00 15 серпня в ЗСУ хворіє Covid-19 401 особа.

За період пандемії одужали 762 людини, летальних випадків – 6.

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12:24 - 15 серпня

Школи в Україні у новому навчальному році працюватимуть відповідно до чинних правил адаптивного карантину, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, – підкреслив він на брифінгу в суботу.

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11:37 - 15 серпня

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) у 29 іноземних студентів виявлено Covid-19 – повідомив Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

За даними відомства, масовий спалах коронавірусної інфекції стався серед студентів іноземного факультету, які проживають у гуртожитку вузу.

Перший випадок захворювання зафіксовано 11 серпня у студента 2 курсу іноземної факультету ЗДМУ. Потім позитивний результат на Covid-19 отримано під час тестування його сусіда за кімнатою у студентському гуртожитку.

Медпрацівники обстежили 72 контактних студентів іноземного факультету ЗДМУ. Станом на 15 серпня Covid-19 виявлено у 29 осіб.

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11:05 - 15 серпня

Кількість активних хворих на Covid-19 за минулу добу зросла у 20 з 24 областей України та в Києві, і лише в Київській, Запорізькій та Кіровоградській областях кількість хворих знизилася, а в Полтавській і Херсонській областях залишилася колишньою.

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09:39 - 15 серпня

За минулу добу Covid-19 виявили у 232 жителів Києва, зокрема, у 16-х дітей, повідомив мер столиці Віталій Кличко в соцмережах.

За минулу добу одна людина в Києві померла від Covid-19. Загалом у місті коронавірус забрав життя 151 людини.

Нині у столиці вже 10 392 підтверджених випадки Covid-19.

За минулу добу захворіли:

  • 122 жінки у віці від 20 до 89 років;
  • 94 чоловіки у віці від 18 до 93 років;
  • 6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років.

Крім того, захворіли 5 медиків.

Госпіталізації потребували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 57 осіб. Загалом коронавірус подолали 3 373 жителі Києва.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 40, у Дніпровському – 34, в Дарницькому районі – 33 випадки.

Кличко нагадав, що з понеділка, 17 серпня, в столиці почнуть діяти обмеження і заборони жовтої зони епідеміологічної небезпеки.

Днем раніше повідомлялося про 158 нових випадків інфікування в Києві.

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09:25 - 15 серпня

Станом на 15 серпня в Україні зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 847 осіб.

За минулу добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.

Водночас 633 людини одужали. Нині в Україні Covid-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (254), в Києві (232), в Чернівецькій області (170), у Львівській області (166).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 061 підозру на захворювання Covid-19.

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