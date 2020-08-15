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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: зафіксовано черговий антирекорд

Станом на 15 серпня в Україні зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 847 осіб.

За минулу добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.

Водночас 633 людини одужали. Нині в Україні Covid-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (254), в Києві (232), в Чернівецькій області (170), у Львівській області (166).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 061 підозру на захворювання Covid-19.

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Коронавірус в Україні – статистика минулих діб

Днем раніше, 14 серпня, повідомлялося про 1 732 нових випадки інфікувань за добу, 13 серпня – про 1 592 інфікованих; 12 серпня було 1 433 виявлених випадків.

Фото: Dreamstime

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