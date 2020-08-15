PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Посольство США передало Україні засоби захисту від Covid-19 на суму $250 тис

Посольство США в Україні передало індивідуальні засоби захисту від коронавірусу українським правоохоронним органам на суму $250 тис.

Ця допомога була виділена у рамках міжнародної технічної допомоги.

Читайте: Коронавірус у світі: спалах у Новій Зеландії та продовження карантину в Аргентині

 – У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань посольства США передав засоби індивідуального захисту від Covid-19 нашим українським партнерам з Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, – йдеться у повідомленні.

  • допомога посольства США
  • допомога посольства США
  • допомога посольства США
  • допомога посольства США
Посольство США передало Україні засоби захисту від Covid-19 на суму $250 тис / 2 фотографии

Коронавірус в Україні

Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу – 1 847. Загалом від ускладнень, спричинені Covid-19, померло 2 044 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано у Харківській області (254), у Києві (232), Чернівецькій області (170), Львівській (166).

Джерело: Посольство США в Україні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка