Посольство США в Україні передало індивідуальні засоби захисту від коронавірусу українським правоохоронним органам на суму $250 тис.

Ця допомога була виділена у рамках міжнародної технічної допомоги.

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– У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань посольства США передав засоби індивідуального захисту від Covid-19 нашим українським партнерам з Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, – йдеться у повідомленні.







Посольство США передало Україні засоби захисту від Covid-19 на суму $250 тис / 2 фотографии

Коронавірус в Україні

Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу – 1 847. Загалом від ускладнень, спричинені Covid-19, померло 2 044 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано у Харківській області (254), у Києві (232), Чернівецькій області (170), Львівській (166).

Джерело: Посольство США в Україні