У Києві 232 випадки Covid-19 за добу, захворіли 16 дітей

За минулу добу Covid-19 виявили у 232 жителів Києва, зокрема, у 16-х дітей, повідомив мер столиці Віталій Кличко в соцмережах.

За минулу добу одна людина в Києві померла від Covid-19. Загалом у місті коронавірус забрав життя 151 людини.

Нині у столиці вже 10 392 підтверджених випадки Covid-19.

За минулу добу захворіли:

122 жінки у віці від 20 до 89 років;

94 чоловіки у віці від 18 до 93 років;

6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років.

Крім того, захворіли 5 медиків.

Госпіталізації потребували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 57 осіб. Загалом коронавірус подолали 3 373 жителі Києва.

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Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 40, у Дніпровському – 34, в Дарницькому районі – 33 випадки.

Кличко нагадав, що з понеділка, 17 серпня, в столиці почнуть діяти обмеження і заборони жовтої зони епідеміологічної небезпеки.

Днем раніше повідомлялося про 158 нових випадків інфікування в Києві.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 серпня в Україні зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 847 осіб.