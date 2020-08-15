В Україні завантаженість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 24%.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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– Якщо враховувати усі лікарні в Україні з готовими місцями для хворих на коронавірус, то завантаженість у нас становить 24%, – зазначив міністр.

За його словами, якщо брати окремі регіони, то ситуація дещо інша. У Львівській області – 52,8%, Чернівецькій – 52,4%, у Києві – 52%, в Івано-Франківській області – 48,8%.

Також Максим Степанов повідомив, що наразі є регіони у яких ситуація набагато краща – у Запорізькій області у лікарнях завантаженість складає лише 3,6%.

Коронавірус в Україні

В Україні 15 серпня зафіксували 89 717 випадків коронавірусу. За минулу добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом жертвами стали 2 044 українця.

Водночас 633 людини одужали. Станом на 15 серпня в Україні Covid-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж напередодні.