Зеленський про “втручання” Києва у справи Білорусі: Цього точно не було

Київ відкидає будь-які звинувачення Мінська у втручанні у справи Білорусі, заявив президент України Володимир Зеленський.

– По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було, – написав глава держави, коментуючи рішення Білорусі видати Росії затриманих вагнерівців.

Раніше Зеленський повідомив про звільнення з СІЗО Білорусі трьох українців: Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.

За словами президента, немає жодних доказів, що українські правозахисники та журналісти порушували закони Білорусі.

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Звинувачення Білорусі

14 серпня президент Олександр Лукашенко заявив, що низка країн, зокрема, Україна, розпочали агресію проти Білорусі.