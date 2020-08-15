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Факти / Україна / Політика

Зеленський про “втручання” Києва у справи Білорусі: Цього точно не було

Київ відкидає будь-які звинувачення Мінська у втручанні у справи Білорусі, заявив президент України Володимир Зеленський.

– По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було, – написав глава держави, коментуючи рішення Білорусі видати Росії затриманих вагнерівців.

Раніше Зеленський повідомив про звільнення з СІЗО Білорусі трьох українців: Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.

За словами президента, немає жодних доказів, що українські правозахисники та журналісти порушували закони Білорусі.

Читайте: Наслідки рішення Мінська будуть трагічними: Зеленський про видачу вагнерівців Путіну

Звинувачення Білорусі

14 серпня президент Олександр Лукашенко заявив, що низка країн, зокрема, Україна, розпочали агресію проти Білорусі.

– Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї “відкритої Росії”, Навального і так далі, – сказав білоруський лідер.

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