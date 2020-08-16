PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Карантин 16 серпня: понад 90 тис. випадків Covid-19 і нові ліжка у лікарнях

В Україні не покращується епідситуація, в країні знову зафіксували велику кількість нових випадків захворювання на коронавірус. МОЗ реагує на ситуацію та виділяє нові ліжка для хворих та готує апарати ШВЛ.

Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків Covid-19, за добу – 1 637 нових.

Найгіршою епідситуація продовжує бути у Львівській (11 951 випадок), Чернівецькій (7 617 випадків) та Рівненській (7 538 випадків) областях.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Антилідером за кількістю хворих серед міст продовжує бути Київ – 10 538 підтверджених випадків коронавірусу та 146 нових.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

  • Солом’янському – 26 випадків;
  • Деснянському – 24 випадки;
  • Голосіївському – 20 випадків.

Через погіршення епідситуації МОЗ готує нові ліжка та апарти ШВЛ для хворих.

– В Україні виділили близько 34 тис. ліжок для хворих та 3,7 тис. апаратів ШВЛ, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Крім того, у країні збільшили кількість ліжок з підведеним киснем – нині їх понад 9,5 тис.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 16 серпня, в країні зафіксували 2 070 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 47 822 пацієнтам.

Загалом в Україні провели майже 1,3 млн тестувань методом ПЛР.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх