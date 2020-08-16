В Україні не покращується епідситуація, в країні знову зафіксували велику кількість нових випадків захворювання на коронавірус. МОЗ реагує на ситуацію та виділяє нові ліжка для хворих та готує апарати ШВЛ.

Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків Covid-19, за добу – 1 637 нових.

Найгіршою епідситуація продовжує бути у Львівській (11 951 випадок), Чернівецькій (7 617 випадків) та Рівненській (7 538 випадків) областях.

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Антилідером за кількістю хворих серед міст продовжує бути Київ – 10 538 підтверджених випадків коронавірусу та 146 нових.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

Солом’янському – 26 випадків;

Деснянському – 24 випадки;

Голосіївському – 20 випадків.

Через погіршення епідситуації МОЗ готує нові ліжка та апарти ШВЛ для хворих.

– В Україні виділили близько 34 тис. ліжок для хворих та 3,7 тис. апаратів ШВЛ, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Крім того, у країні збільшили кількість ліжок з підведеним киснем – нині їх понад 9,5 тис.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 16 серпня, в країні зафіксували 2 070 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 47 822 пацієнтам.

Загалом в Україні провели майже 1,3 млн тестувань методом ПЛР.