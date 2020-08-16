Станом на 16 серпня у столиці вже 10 538 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 146 мешканців Києва.
За останню добу захворіли:
- 85 жінок віком від 19 до 88 років;
- 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;
- чотири дівчинки від 1 до 11 років;
- сім хлопчиків від 8 до 13 років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 15 серпня:
- Голосіївський – 823;
- Дарницький – 1 745;
- Деснянський – 1 276;
- Дніпровський – 1 214;
- Оболонський – 923;
- Печерський – 944;
- Подільський – 631;
- Святошинський – 871;
- Солом’янський – 1 13;
- Шевченківський – 829.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 16 серпня, у країні зафіксували 91 356 випадків, за добу – 1 637 нових.
За час пандемії 2 070 українців померли від вірусу.
Одужати вдалося 47 822 пацієнтам.