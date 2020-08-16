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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 16 серпня у столиці вже 10 538 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 146 мешканців Києва.

За останню добу захворіли:

  • 85 жінок віком від 19 до 88 років;
  • 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;
  • чотири дівчинки від 1 до 11 років;
  • сім хлопчиків від 8 до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 15 серпня:

  • Голосіївський – 823;
  • Дарницький – 1 745;
  • Деснянський – 1 276;
  • Дніпровський – 1 214;
  • Оболонський – 923;
  • Печерський – 944;
  • Подільський – 631;
  • Святошинський – 871;
  • Солом’янський – 1 13;
  • Шевченківський – 829.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Карта 15 серпня Київ

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 16 серпня, у країні зафіксували 91 356 випадків, за добу – 1 637 нових.

За час пандемії 2 070 українців померли від вірусу.

Одужати вдалося 47 822 пацієнтам.

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