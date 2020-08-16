Станом на 16 серпня у столиці вже 10 538 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 146 мешканців Києва.

За останню добу захворіли:

85 жінок віком від 19 до 88 років;

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;

чотири дівчинки від 1 до 11 років;

сім хлопчиків від 8 до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 15 серпня:

Голосіївський – 823;

Дарницький – 1 745;

Деснянський – 1 276;

Дніпровський – 1 214;

Оболонський – 923;

Печерський – 944;

Подільський – 631;

Святошинський – 871;

Солом’янський – 1 13;

Шевченківський – 829.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 16 серпня, у країні зафіксували 91 356 випадків, за добу – 1 637 нових.

За час пандемії 2 070 українців померли від вірусу.

Одужати вдалося 47 822 пацієнтам.