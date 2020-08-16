У Києві станом на 16 серпня зафіксували 10 538 підтверджених випадків коронавірусу, за добу 146.
За останню добу у столиці від ускладнень померли дві людини, загалом зафіксовано 153 летальні випадки.
Захворіли:
- 85 жінок віком від 19 до 88 років;
- 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;
- 4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.
Госпіталізація знадобилася 27 пацієнтам.
Одужали за минулу добу 7 людей. Загалом коронавірус подолали 3380 мешканців Києва.
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Де найбільше випадків коронавірусу:
- У Солом’янському районі – 26;
- у Деснянському районі – 24;
- у Голосіївському районі – 20.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 16 серпня зафіксували 91 356 випадків.
За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.