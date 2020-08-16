У Києві станом на 16 серпня зафіксували 10 538 підтверджених випадків коронавірусу, за добу 146.

За останню добу у столиці від ускладнень померли дві людини, загалом зафіксовано 153 летальні випадки.

Захворіли:

85 жінок віком від 19 до 88 років;

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;

4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

Госпіталізація знадобилася 27 пацієнтам.

Одужали за минулу добу 7 людей. Загалом коронавірус подолали 3380 мешканців Києва.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Де найбільше випадків коронавірусу:

У Солом’янському районі – 26; у Деснянському районі – 24; у Голосіївському районі – 20.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 16 серпня зафіксували 91 356 випадків.

За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.