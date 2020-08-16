PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні понад 90 тис. випадків Covid-19, за добу – 1 637

Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 15 серпня в Україні було зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За добу було відомо про інфікування 1 847 осіб.

За добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка