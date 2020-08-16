Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 15 серпня в Україні було зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За добу було відомо про інфікування 1 847 осіб.

За добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.