Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.
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Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 15 серпня в Україні було зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За добу було відомо про інфікування 1 847 осіб.
За добу 33 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 2 044 жертви коронавірусу.
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