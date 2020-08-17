Вранці 17 серпня коронавірус в Києві зафіксували у 104 осіб.

Захворіли:

44 жінки віком від 20 до 71 років

53 чоловіка віком від 21 до 84 рокiв

4 дівчинки від 7 місяців до 12 років та 3 хлопчики від 9 до 16 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За весь час пандемії в столиці коронавірус підтвердився у 10 642 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 17 серпня померла одна людина. Всього коронавірусна хвороба забрала 154 життів жителів столиці.

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Зараз в Києві 7 108 активних випадків коронавірусу.

За останню добу в медустановах було зафіксовано 148 підозр на коронавірус, за весь час пандемії – 21 028.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16, та в Шевченківському районі – 10 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу. За останню добу виявили ще 1 464 інфікованих Covid-19.

Було зафіксовано 2 089 летальних випадків від коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.