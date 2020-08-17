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Факти / Україна / Політика

Календар місцевих виборів 2020: коли оголосять кандидатів та як змінити адресу голосування

Календар місцевих виборів 2020 затвердила Центральна виборча комісія.

На засіданні члени ЦВК обговорили усі ключові дати передвиборчого процесу, а також узгодили рамки можливостей кандидатів під час своїх кампаній.

Також Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, де провести місцеві вибори 2020 буде неможливо.

У неділю, 25 жовтня, відбудуться вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 24 областях України.

Факти ICTV публікують календарний план місцевих виборів 2020.

Календар місцевих виборів 2020:

  • 5 вересня – початок виборчого процесу місцевих виборів.
  • До 6 вересня – подання до ЦВК документів політичних партії про участь у місцевих виборах.
  • До 10 вересня – встановлення розміру грошової застави для виборчих округів усіх рівнів – сільського, селищного, районного в місті, міського, районного та  обласного.
  • Від 15 до 24 вересня – офіційне висування усіх кандидатів на участь у місцевих виборах (депутат, сільський, селищний та міський голова).
  • До 2 жовтня – оприлюднення усіх відомостей про реєстрацію кандидатів.
  • Початок передвиборної агітації – наступного дня після офіційної реєстрації кандидата або політичної партії.
  • До 5 жовтня – прийом звернень про відмову від балотування політичних партій або кандидатів.
  • До 7 жовтня – процес затвердження тексту виборчого бюлетеня.
  • До 9 жовтня – утворення дільничних виборчих комісій.
  • До 13 жовтня – дільнична виборча комісія передає до звичайних виборчих дільниць попередній список виборців з метою подальшого виготовлення іменних запрошень на вибори.
  • До 15 жовтня – поквартирне розповсюдження іменних запрошень на вибори.
  • До 19 жовтня – процес уточнення попереднього списку виборців на дільницях, зокрема перевірка кількості виборців, які не можуть самостійно пересуватися.
  • До 22 жовтня – передавання уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці.
  • Від 23 жовтня до 20.00 25 жовтня – заборона соціологічної діяльності, спрямованої на оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами.
  • О 24.00 23 жовтня – офіційне припинення передвиборної агітації.
  • 24 жовтня – “день тиші”.
  • До 20.00 23 жовтня – можливість оформити документ для права голосування за місцем перебування.
  • Вів 8.00 до 20.00 25 жовтня 2020 року – проведення голосування.
  • До 3 та 6 листопада включно – встановлення та оголошення підсумків голосування.

Як змінити адресу голосування

В Україні дозволили змінювати адресу голосування на виборах 2020 в Україні. Офіційну постанову ухвалила ЦВК 1 липня цього року.

Відповідно на місцевих виборах в Україні зможуть проголосувати ті громадяни, які не мають прописки у паспорті.

Щоб змінити своє місце голосування, потрібно звернутись до Державного реєстру виборців та написати заяву. Такі звернення прийматимуться у міжвиборчий період та у перші п’ять днів самого виборчого процесу.

Джерело: ЦВК

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