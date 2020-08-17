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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 464 людей.

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10:53 - 17 серпня

Станом на 17 серпня у столиці вже 10 642 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 104 мешканців Києва.

За останню добу захворіли:

  • 44 жінки віком від 20 до 71 року;
  • 53 чоловіки віком від 21 до 84 років;
  • чотири дівчинки від семи місяців до 12 років і три хлопчики від дев’яти до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 17 серпня:

  • Голосіївський – 847;
  • Дарницький – 1 767;
  • Деснянський – 1 309;
  • Дніпровський – 1 254;
  • Оболонський – 944;
  • Печерський – 964;
  • Подільський – 645;
  • Святошинський – 892;
  • Солом’янський – 1 178;
  • Шевченківський – 842.

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10:52 - 17 серпня

За минулу добу в Збройних силах України були підтверджені три нові випадки коронавірусу.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

– З них на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває три людини (Львівська область-двоє військовослужбовців і Житомирська-один військовослужбовець), – вказується в повідомленні.

Всього в ЗСУ хворіє 427 осіб. Одужали з початку пандемії 772 людини, летальних випадків – шість.

На ізоляції, в тому числі самоізоляції, 737 осіб.

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09:16 - 17 серпня

Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще  1 464 інфікованих Covid-19.

Це дещо менше, ніж попереднього дня (1 637 випадків).

В Україні зафіксували 2 089 летальних випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.

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08:10 - 17 серпня

З понеділка, 17 серпня, Київ перебуває в жовтій зоні епідемічної небезпеки.

У зв’язку з переходом із зеленої зони в столиці посилилися карантинні обмеження.

Як посилився карантин у Києві після переходу до жовтої зони:

  • заборонено перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – масок;
  • заборонено перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
  • дозволено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 м кв. площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
  • організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи;
  • наповненість залів кінотеатрів та установ культури може бути не більше 50% місць.
  • громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

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09:59 - 16 серпня

Станом на 16 серпня в Україні зафіксували 91 356 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили 1 637 інфікованих Covid-19.

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19:00 - 15 серпня

Завантаженість ліжок у лікарнях наразі складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19. Найвищий показник у Києві – 52%, Львівській області – 52,8%, Чернівецькій області – 52,4% та Івано-Франківській області – 48,8%, тоді як в Запорізькій області він складає 3,6%.

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18:58 - 15 серпня

На Рівненщині розгортатимуть лікарні другої хвилі.

– Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру – в Гощі та Здолбунові. Це дозволить розвантажити Рівненську міську лікарню, – зазначив глава області.

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16:50 - 15 серпня

У Кіровоградській області впродовж доби не зафіксували жодного випадку добового приросту Covid-19.

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15:40 - 15 серпня

МОЗ визначило правила проживання  в гуртожитках та їх відвідування під час карантину.

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14:59 - 15 серпня

В Україні спостерігається різкий ріст кількості хворих з важким перебігом коронавірусної хвороби.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Так, за останній місяць кількість хворих на Covid-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зросла на 1 819 осіб. Нині в медичних закладах перебувають 5 754 пацієнти з Covid-19.

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