Карантин в Україні – головні новини на 17 серпня 2020

Карантин в Україні триває вже 159 днів. Його продовжували кілька разів і за останнім рішенням уряду він триватиме до 31 серпня 2020.

Водночас коронавірус в Україні не відступає – добова кількість хворих майже дійшла до 2 тис., однак сьогодні показники трохи зменшився – виявили 1 464 інфікованих.

Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.

В Україні зафіксували 2 089 летальних випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 21. За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.

У Києві також знизився добовий показник – виявили 104 нових хворих.

За весь час пандемії в столиці коронавірус підтвердився у 10 642 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16, та в Шевченківському районі – 10 випадків.

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17 серпня запрацював оновлений поділ України на зони епідемічної небезпеки. Київ з зеленої зони перейшов у жовту.

На щоденному брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що з 1 вересня усі школи в Україні працюватимуть за штатним режимом, окрім червоних зон епідемічної небезпеки.

За рекомендаціями МОЗ, у школах повинні використовувати захисні маски та антисептики, дотримуватись соціальної дистанції тощо.

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